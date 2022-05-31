В МИД не исключили эвакуацию дипломатов из недружественных стран Замглавы МИД Иванов: Россия готова к эвакуации дипломатов из недружественных стран

Статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Москва пока не считает нужным эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран. При этом меры на непредвиденный случай уже предусмотрены, отметил он в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в некоторых странах с повышенной активностью «русофобских элементов» власти предприняли меры, позволяющие оградить российские дипмиссии от нападений экстремистов. Однако такое отношение к международным обязательствам отмечалось не везде, добавил Иванов.

Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены, — подчеркнул замглавы МИД.

Ранее стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос о возможности прекращения выплат по внешнему долгу до разморозки активов России в недружественных странах. Эту тему поднял депутат от КПРФ Николай Коломейцев, отметивший, что Россия продолжает платить по долговым обязательствам в условиях заморозки золотовалютных и финансовых резервов за рубежом.