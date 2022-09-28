Песков ответил на вопрос о переформатировании спецоперации в КТО Песков: спецоперация может стать контртеррористической операцией только по решению Путина

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принять только Верховный главнокомандующий — президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ему самому об этом ничего не известно.

Мне неизвестно об этом. В любом случае, это может быть только решение Верховного главнокомандующего и президента страны, — отметил Песков.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в случае вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ руководство этих территориальных образований вместе с российским руководством будет принимать решение о введении там военного положения. По словам Пасечника, в случае, если жители территории выскажутся за присоединение к России, республики станут субъектами Федерации, а там «есть кому принимать» решение о введении военного положения. В этом случае в ЛНР и ДНР готовы «выполнить любое распоряжение».

Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный допустил, что на «территориях новых субъектов» после референдумов может быть введен режим контртеррористической операции. О возможности такого развития событий заявил и глава Крыма Сергей Аксенов.