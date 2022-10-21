В Кремле рассказали о позиции Москвы по переговорам с Киевом Песков: Киев кодифицировал запрет на переговоры с Россией

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Позиция Москвы по переговорам с Киевом не поменялась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что Украина, в свою очередь, кодифицировала запрет на переговорный процесс с Россией с помощью своего законодательства. По словам Пескова, российский глава Владимир Путин был открыт к переговорам, когда был фактически согласован текст документа между российской и украинской переговорными делегациями, сообщает РИА Новости.

Путин был открыт к переговорам, когда был фактически согласован текст документа между российскими и украинскими переговорами, поэтому здесь в этом плане ничего не изменилось. Изменилась, наверное, только позиция украинской стороны, потому что украинская сторона за это время кодифицировала тему непродолжения переговоров с РФ, то есть, теперь украинский закон запрещает какие-либо переговоры, — заявил Песков.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. По мнению турецкого лидера, российский глава стал «гораздо мягче» в вопросе переговоров с украинской стороной.

До этого Путин заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой и продолжает обстреливать территории, перешедшие под контроль РФ. По его словам, киевский режим использует террористические методы, организовывая диверсии на объектах жизнеобеспечения, и совершает покушения на местных чиновников.