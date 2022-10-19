Путин: Киев отказался от переговоров и обстреливает территорию России

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Президент России Владимир Путин заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой и продолжает обстреливать территории, перешедшие под контроль РФ. По его словам, киевский режим использует террористические методы, организовывая диверсии на объектах жизнеобеспечения и совершает покушения на местных чиновников.

Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти, — сказал Путин.

Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин обвинил Киев в подготовке к использованию запрещенных методов ведения боевых действий в Херсонской области. По его словам, ВСУ готовили массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС и ракетно-артиллерийский удар по городу без разбора целей.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав. Он подчеркнул, что пока все атаки ВСУ удается отразить.

19 октября в Херсонской области началась эвакуация граждан. Причиной эвакуации власти назвали угрозу масштабных обстрелов жилых районов региона украинскими военнослужащими.