Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Фото: Mustafa Kaya/Xinhual/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости. По мнению турецкого лидера, Путин стал «гораздо мягче» в вопросе переговоров с украинской стороной.

Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров [с Киевом], чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров, — отметил Эрдоган.

Ранее Путин заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой и продолжает обстреливать территории, перешедшие под контроль РФ. По его словам, киевский режим использует террористические методы, организовывая диверсии на объектах жизнеобеспечения, и совершает покушения на местных чиновников.

В свою очередь Зеленский на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказал, что никаких дипломатических контактов с Москвой сейчас быть не может. До этого он утверждал, что Киев не станет проводить никаких мирных переговоров с РФ, пока президентом страны является Путин.