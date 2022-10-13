Зеленский снова исключил возможность переговоров с РФ Зеленский: никакой дипломатии с Россией быть не может

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Президент Украины Владимир Зеленский снова категорически высказался о возможности проведения переговоров с Россией. На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы он заявил, что никаких дипломатических контактов с Москвой сейчас быть не может, передает РБК. Прежде он утверждал, что Киев не станет проводить никаких мирных переговоров с РФ, пока президентом страны является Владимир Путин.

Дипломатия — самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была, — сказал Зеленский на заседании ПАСЕ.

По словам Зеленского, проявление уважения исключено, когда речь идет о руководстве, которое «убивает, захватывает и не уважает международное право». Как отметил президент Украины, таких политиков необходимо изолировать, а не продолжать вести с ними диалог.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский может пойти на диалог с Москвой при условии, если этого пожелают его западные партнеры. По мнению руководителя ведомства, украинский президент может как легко запретить себе общаться с Россией, так легко и разрешить, в зависимости от ситуации.

До этого Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.