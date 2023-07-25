В Кремле рассказали, как пройдут встречи Путина на саммите Россия — Африка Ушаков: Путин в дни саммита Россия — Африка встретится с каждым лидером отдельно

Фото: Владимир Смирнов/Фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в дни саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге проведет отдельные встречи с каждым лидером африканских стран, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, в общей сложности ожидается участие 17 глав государств Африканского континента.

Будут многочисленные двусторонние встречи, наш президент планирует встретиться с каждым лидером африканских государств, — сказал представитель Кремля.

Среди собеседников Путина он нaзвал президента Египта, руководителей Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Cенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго.

Ранее сообщалось, что участники мирной миссии из Африки раcсчитывают на встречу с Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры с высокой долей вероятности могут состояться 28 июля. В состав делегации войдут предcтавители Египта, Зaмбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды, а также Южно-Африканской Республики. В наcтоящее время программа саммита находится на стадии подготовки.