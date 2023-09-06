В Кремле похвалили идущих во власть бойцов СВО Песков похвалил баллотирующихся во власть ветеранов СВО

Фото: МО РФ

Ветераны боевых действий на Украине, которые собираются баллотироваться в российские органы власти, заслуживают отдельного уважения за свою гражданскую позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, такое поведение военных в Кремле оценивают как должное.

Это абсолютно нормально и, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки. <...> Безусловно, это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, акты героизма, мужество, смелость. Конечно же, это будет сказываться и на их повседневной деятельности, — считает Песков.

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что руководство партии выдвинуло на предстоящие выборы 117 бойцов СВО в качестве кандидатов во власть. По его словам, они пойдут на выборы различного уровня.

В январе 2023 года «Ведомости» сообщали, что бывшие участники военной операции на Украине, добровольцы и работавшие в Донбассе волонтеры будут выдвинуты на выборах 2023 года — как в органы законодательной, так и исполнительной власти.