В Кремле подтвердили разговор Путина с командиром «Ахмата» Песков подтвердил разговор Путина с командиром «Ахмата» Алаудиновым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин действительно позвонил накануне командиру спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинову, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер часто контактирует с главами различных подразделений.

Да. Это действительно так. Путин часто общается с руководителями подразделений, — сказал Песков.

Ранее Алаудинов сообщил, что ему позвонил Путин и поинтересовался о происходящих событиях в Марьинке. Чеченский командующий утверждает, что российский лидер досконально знает о ситуации на данном направлении в зоне СВО.

По словам Алаудинова, российские силы взяли под контроль около 70% территории Марьинки. Он отметил, что за взятие оставшейся под контролем Киева части населенного пункта возьмутся штурмовые отряды ВС России.

Как считает военный эксперт Анатолий Матвийчук, Марьинка будет взята под контроль российскими силами в течение ближайших двух-трех недель. В беседе с NEWS.ru он отметил, что на бумаге Марьинка уже закреплена за Россией и в ближайшее время ее займут российские силы.