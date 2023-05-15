В Кремле ответили на слухи о сотрудничестве Пригожина с ВСУ Песков назвал очередной уткой статью WP о сотрудничестве Пригожина с ВСУ

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин

Информация The Washington Post о том, что предприниматель Евгений Пригожин мог предлагать разведке Украины данные о местоположении российских войск, похожа на очередную утку, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, даже уважаемые издания в последнее время не стесняются публиковать как минимум спорную информацию, передает РИА Новости.

Не могу, но похоже на «очередные утки». К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим, — сказал Песков.

Ранее издание WP сообщило со ссылкой на документы разведки США, что Пригожин, предположительно, предлагал Киеву данные о местоположении войск ВС РФ в обмен на отвод подразделений ВСУ из Артемовска.

12 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видеообращение Пригожина, в котором он заявил, что бойцам ЧВК «Вагнер» осталось занять около 20 зданий в Артемовске. При этом он отметил, что взятие города «не дает ничего» из-за сложной ситуации на флангах. Пригожин посоветовал Минобороны РФ выстраивать новые линии обороны.

В тот же день Пригожин пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу в Артемовск. По его словам, министр должен самостоятельно оценить сложившуюся в населенном пункте обстановку.