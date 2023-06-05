В Кремле оценили слова Салливана о контроле над вооружением Песков назвал важным и позитивным заявление Салливана о контроле над вооружением

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление помощника президента США по национальной безопасностиа Джейка Салливана о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по контролю над вооружениями без предварительных условий. По его словам, которые приводит ТАСС, рассматривать какие-либо форматы обсуждения можно будет после конкретных шагов по дипломатическим каналам.

Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. И затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога, — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Россия остается открытой к диалогу с США по контролю над вооружениями. Вместе с тем, он указал на то, что Москве нужно понять конкретные предложения Вашингтона.

Ранее Салливан на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтон заявил, что Вашингтон согласен вести переговоры с Россией и Китаем без предварительных условий по вопросам контроля. Однако, по его мнению, СВО препятствует проведению подобных диалогов.

Он также подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в строительстве новой архитектуры контроля над вооружениями с привлечением всех пяти ядерных держав — США, России, Китая, Великобритании и Франции. По его словам, предлагается, в частности, ввести общий режим уведомления о ракетных пусках.