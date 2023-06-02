США заинтересованы в строительстве новой архитектуры контроля над вооружениями с привлечением всех пяти официальных ядерных держав – США, России, Китая, Великобритании и Франции, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, предлагается, в частности, общий режим уведомления о ракетных пусках.