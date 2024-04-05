В Кремле оценили «голословные» заявления Макрона об РФ и Олимпиаде в Париже Песков назвал голословными заявления Макрона о попытках России сорвать Олимпиаду

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о попытках России сорвать Олимпиаду в Париже являются голословными и неприемлемыми, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, они не подкрепляются никакими адекватными доказательствами и аргументацией, передает ТАСС.

Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения, — заявил Песков.

Таким же образом представитель Кремля охарактеризовал заявления министра транспорта Чехии Мартина Купки. Ранее он утверждал, что Россия причастна к кибератакам на транспортную инфраструктуру республики.

До этого Песков рассказал, что разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в планах нет. По его словам, глава государства тем не менее всегда открыт для беседы, у него идет активный международный диалог с теми, кто заинтересован в этом.

Министр обороны России Сергей Шойгу тем временем провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Глава российского военного ведомства заявил, что дело о теракте в «Крокус Сити Холле» будет доведено до конца.