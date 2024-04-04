В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с Макроном Песков: разговора Путина с Макроном в планах нет, но российская сторона готова

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Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в планах нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства всегда открыт для беседы, у него идет активный международный диалог с теми, кто заинтересован в этом.

Путин всегда открыт к решению порой самых сложных мировых проблем. В настоящее время контактов по проведению переговоров на высшем уровне [с Макроном] — нет, — сказал Песков.

3 апреля стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Глава российского военного ведомства заявил, что дело о теракте в «Крокус Сити Холле» будет доведено до конца. Он также выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.

Шойгу добавил, что отправка французского контингента на Украину, о которой ранее заявляли в Елисейском дворце, создаст проблемы для самой Франции. Оппоненты также признали свою готовность к переговорам по Украине на основе «Стамбульской мирной инициативы».

При этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что России не стоит возвращаться к «Стамбульской мирной инициативе», а лучше действовать с позиции силы. По его мнению, Запад уже обманул РФ и доверять Франции не стоит.