«Не верю французам»: Джабаров призвал забыть стамбульскую «формулу мира» Сенатор Джабаров: мирный договор с Украиной нужно подписывать на новых реалиях

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

России не стоит возвращаться к «Стамбульской мирной инициативе» по завершению конфликта на Украине, а действовать с позиции силы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, Запад уже обманул РФ и доверять Франции не стоит.

Мы этот путь уже проходили, они нас обманули. Сейчас Франция выступает посредником, что нужно сесть за стол переговоров, перемирие, чтобы Украина восстановила свои запасы вооружения, чтобы Запад наработал новые боекомплекты ракет, и потом все это повторится. Я думаю, мы должны выступать с позиции силы. Верить им больше нельзя, — заявил Джабаров.

Сенатор отметил необходимость письменных гарантий безопасности России с учетом действующих реалий и новых территорий. Джабаров не считает, что Франции можно доверять.

То, что говорят французы, недорого стоит. Честно говоря, я не очень верю французам. То они армию готовят для использования на Украине, то собирают антироссийский альянс, а теперь заговорили о переговорах, — добавил Джабаров.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров была отмечена готовность к диалогу по Украине на основе «Стамбульской мирной инициативы». Также Лекорню решительно осудил теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».