Алексей Сидоров

В Кремле объяснили, почему Лукашенко не было 9 Мая на завтраке в Кремле Песков: Лукашенко пропустил неофициальный завтрак в Кремле, поскольку улетел в Белоруссию

10 мая 2023 в 12:54

Фото: VLADIMIR SMIRNOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/TASS

Президент РФ Владимир Путин (в центре), премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева), президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа налево) во время рабочего завтрака глав государств - участников СНГ в Кремле