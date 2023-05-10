Президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог посетить неофициальный завтрак в Кремле после окончания парада Победы на Красной площади, поскольку сразу же улетел в Минск, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, белорусский лидер объяснил это тем, что должен был участвовать в праздничных мероприятиях на родине. Представитель Кремля при этом отказался говорить о состоянии здоровья Лукашенко, передает ТАСС.
Было бы крайне некорректно мне говорить что-то о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу, что он нашел такую возможность. Вы знаете, что в него были мероприятия связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать, — сказал Песков.
Ранее ряд СМИ сообщил, что отсутствие Лукашенко на неофициальном завтраке в Кремле может быть связано с его плохим самочувствием. Сам белорусский лидер никак не комментировал эти слухи. Парад Победы в Минске провел министр обороны республики Виктор Хренин.
Накануне КГБ Белоруссии сообщил о пресечении попытки совершения терактов в республике в преддверии 9 Мая. Как рассказали в ведомстве, все подозреваемые в подготовке нападений были задержаны.