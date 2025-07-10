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10 июля 2025 в 12:45

В Кремле объяснили отсутствие Путина на прощании со Старовойтом

Песков: график Путина не предполагал посещение церемонии прощания со Старовойтом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

График президента РФ Владимира Путина не предполагал посещение прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Церемония прошла в Центральной клинической больнице в Москве, передает ТАСС.

Вы знаете, что многие члены правительства были [на прощании]. У президента сегодня другой рабочий график, — сказал Песков.

Ранее представители силовых структур оцепили территорию вокруг Центральной клинической больницы, где проходило прощание с экс-главой Минтранса. На церемонию прощания приехали новый министр транспорта России Андрей Никитин, вице-премьер России Марат Хуснуллин, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и зампредседателя правительства Александр Новак.

Тело бывшего главы Минтранса было обнаружено 7 июля в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла труп.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Роман Старовойт
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