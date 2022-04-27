В Кремле не уточнили, стал ли Кириенко куратором ДНР и ЛНР Песков: в обязанности Кириенко кураторство по вопросам ДНР и ЛНР пока не входит

Сергей Кириенко / Фото Софья Сандурская/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять информацию о назначении куратором ДНР и ЛНР первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, формально этого пока не произошло.

Пока никаких формальных поправок в распределении обязанностей не вносилось, — отметил представитель Кремля.

Ранее о том, что Сергей Кириенко стал куратором взаимодействия с республиками Донбасса вместо Дмитрия Козака, сообщил РБК, сославшись на источники, близкие к Кремлю. По их данным, в управлении внутренней политики создан департамент, который будет отвечать за отношения с ДНР и ЛНР, что может свидетельствовать в том числе о возможном вхождении республик в состав России.

При этом, по мнению другого собеседника издания, смена куратора произошла, поскольку ведомство Козака было ответственным за переговоры по реализации Минских соглашений, «которые закончились известно чем».

До этого стало известно, что в ближайшее время ДНР и ЛНР намерены открыть свои посольства в Москве. Не исключается, что представительства частично признанных республик появятся в России уже в течение двух месяцев.