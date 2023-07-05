В Кремле не стали комментировать слова Трутнева об увольнении проректоров Песков не стал комментировать слова Трутнева об увольнении проректоров за отсутствие патриотических кружков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова полпреда Юрия Трутнева об увольнении проректоров за отсутствие патриотических кружков. По его словам, которые приводит РИА Новости, он не знает контекста разговора, поэтому «точно не может объяснить».

Я точно не могу объяснить, я не знаю контекста этого разговора, не берусь комментировать, — сказал Песков.

Ранее Трутнев находился с рабочим визитом во Владивостоке, где посетил Дальневосточный федеральный университет и встретился со студентами. В ходе беседы полпред заявил, что университетские проректоры по воспитательной работе, не занимающиеся организацией патриотических объединений в своем вузе, будут заменяться.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Герой России Владимир Шаманов заявил, что в школах и вузах следует устраивать встречи участников СВО с детьми и молодежью в рамках работы по патриотическому воспитанию. По его словам, соответствующие предложения готовит для внесения в ГД государственный фонд «Защитники Отечества».