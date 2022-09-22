В Кремле назвали преувеличением информацию об ажиотаже на границах России Песков назвал преувеличением информацию об ажиотаже на границах России

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Информация об ажиотаже на российских границах и в аэропортах сильно преувеличена, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, к такой информации нужно относиться очень внимательно.

Информация о неких ажиотажах в аэропортах — она сильно преувеличена. Пункты переходов и так далее — очень много фейковой информации, — подчеркнул представитель Кремля.

21 сентября на различных медийных ресурсах Республики Бурятия появились сообщения о массовом отъезде жителей региона в Монголию. Авторы таких сообщений связали это с объявлением частичной мобилизации в России.

Однако жители Кяхтинского района Бурятии, расположенного на границе с Монголией, отвергли слухи о массовом отъезде россиян. По их словам, на КПП в Кяхте в текущий момент наблюдается самая обычная обстановка, а ажиотажа на границе не происходит. Министерство иностранных дел Монголии также опровергло информацию о том, что на погранпереходах с РФ стоят очереди из россиян, якобы пытающихся уклониться от мобилизации.