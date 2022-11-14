В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год РБК: большая пресс-конференция президента России может не состояться в 2022 году

Фото: kremlin.ru

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина может не состояться в 2022 году, передает РБК со ссылкой на источники, знакомые в обсуждением вопроса. По словам собеседников издания, в настоящий момент нет финального решения о том, проводить ли ее в ноябре-декабре.

Один из источников указал на то, что окончательное решение о проведении прямой линии и итоговой пресс-конференции будет приниматься с учетом в том числе ситуация в зоне специальной военной операции. При этом, как отметили собеседники агентства, подготовка ни к одному из мероприятий сейчас еще не ведется.

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента проходила в декабре. Как правило, ее транслируют в эфире телеканалов «Россия 1», Первый канал, НТВ, «Россия 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». На нее приглашают представителей журналистского корпуса.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» также является ежегодным мероприятием. В прямом эфире президент РФ отвечал на вопросы жителей страны. В 2008–2011 годах, когда Путин был премьер-министром России, программа называлась «Прямой разговор с Владимиром Путиным».

В августе представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что «Прямая линия» может быть объединена с пресс-конференцией Путина, однако окончательное решение на тот момент не было принято.