В Госдуму внесут законопроект о «детях спецоперации»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

г. Мариуполь

ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект об установлении статуса «дети спецоперации», сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера фракции Леонид Слуцкий. Это позволит принимать нормативные акты о льготах и выплатах для них.

В ближайшее время предполагаем внести законопроект, сейчас он дорабатывается, о детях специальной военной операции <...> позволит правительству и региональным органам власти исходить из нового понятия «дети СВО». Принимать нормативные акты о введении для них льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны... Статус, который признает эту категорию населения, это то малое, что мы можем сделать для детей нашего русского мира, — сказал он журналистам.

Слуцкий отметил, что это знаковый документ, так как «выросло почти целое поколение, чье детство прошло под разрывы снарядов и угрозы дерусификации».

Юрист Ольга Сулим рассказала, что в феврале в России увеличится размер многих пособий и выплат. Эксперт пояснила, что выплаты Героям Труда вырастут с 55 тысяч до 61,5 тысячи рублей. По ее словам, минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 7600 до 8500 рублей.

Финансист Равиль Ахмадеев ранее рассказал, что у пенсионеров в России есть льготы по налогам на доход и имущество. Эксперт указал на то, что пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов. Он при этом уточнил, что освобождаются достигшие пенсионного возраста граждане от налога на имущество лишь в адрес одного объекта недвижимости. Он также уточнил, что льгота по налогу на земельный участок действует лишь при условии, что площадь объекта имущества не превышает шести соток.