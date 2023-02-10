В Госдуму внесли законопроект о покупке автомобиля за счет маткапитала Депутат Останина предложила разрешить использование маткапитала для покупки автомобиля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продажа автомобилей марки Lada в автосалоне Lada в Москве

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила разрешить использование материнского капитала на покупку автомобиля. Свое предложение она оформила в виде законопроекта, который внесла на рассмотрение нижней палаты парламента. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предусмотрено, что на маткапитал можно будет приобрести только новый автомобиль отечественного производства. Причем, количество пассажирских мест в нем не может превышать восьми.

Также предлагается оформлять купленный за счет маткапитала автомобиль в собственность матери ребенка или детей. В течение трех лет с момента регистрации транспорт запрещается продавать или переоформлять на другого человека.

В России материнский капитал проиндексировали с 1 февраля 2023 года. Размер индексации составил 11,9%. Теперь выплаты за первого и второго ребенка составляют 587 тысяч рублей и 775,6 тысячи рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет родителям направлять средства материнского капитала на оплату образовательных услуг для детей. Согласно документу, подписанному в начале декабря 2022 года, это можно будет делать, не предъявляя в Пенсионный фонд России договор с образовательной организацией.