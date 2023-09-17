В Госдуме заявили, что у российских YouTube-блогеров нет будущего Депутат ГД Горелкин заявил, что у российских YouТube-блогров нет будущего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У российских блогеров нет будущего на YouTube, заявил в своем Telegram-канале зампред комитета Госдумы по информационной политике, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. По его словам, руководство площадки продолжает нарушать законы России, а в будущем количество агрессивных роликов станет только больше.

YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство нашей страны, и нет гарантии, что завтра она не начнет проводить более агрессивную политику по распространению противоправных роликов. У российских контентмейкеров на YouTube нет будущего, — написал депутат.

Он подчеркнул, что России необходимо развивать собственные альтернативы YouTube. При этом Горелкин считает, что сейчас блокировка видеохостинга принесет больше вреда, чем пользы.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что сервис YouTube не будет блокироваться на территории России до тех пор, пока не появится его полноценный аналог. По его словам, без адекватной замены сервису заложниками его блокировки станут пользователи. Депутат выразил надежду, что замена сервису будет создана.