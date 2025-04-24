В Госдуме рассказали о возможном снижении ключевой ставки Депутат Аксаков заявил о возможном снижении ключевой ставки летом

Фото: Кошелев Илья/NEWS.ru

Ключевая ставка Центробанка может начать снижаться уже летом 2025 года, заявил в беседе с «Финансами Mail» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, ЦБ планирует перейти к снижению ставки, если инфляция будет устойчиво замедляться.

ЦБ планирует перейти к снижению ключевой ставки после устойчивого замедления инфляции. Полагаю, что это произойдет уже в начале второго полугодия, — объяснил парламентарий.

Аксаков отметил, что снижению роста цен будет способствовать снижение дефицита бюджета. Большинство экспертов считают, что на ближайшем заседании 25 апреля Банк России может сохранить ставку на уровне 21%.

Ранее председатель правления банка ВТБ Георгий Горшков заявил, что если снижение ключевой ставки начнется в конце 2025 года, то «кредитный ренессанс» можно ожидать не раньше второй половины 2026-го. Он считает маловероятным возвращение к низким ставкам и доступному кредитованию в ближайшие годы даже при смягчении монетарной политики.