Названы сроки «кредитного ренессанса» в России ВТБ спрогнозировал начало «кредитного ренессанса» в России в 2026 году

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Если снижение ключевой ставки начнется в конце 2025 года, то «кредитный ренессанс» можно ожидать не раньше второй половины 2026-го, сообщили в ВТБ, ссылаясь на оценку заместителя президента — председателя правления банка Георгия Горшкова. Он считает маловероятным возвращение к низким ставкам и доступному кредитованию в ближайшие годы даже при смягчении монетарной политики, пишет РБК.

При этом новый рынок будет отличаться от реалий последних лет — с большим вниманием к долговой нагрузке заемщиков и более высокими требованиями к первому взносу, — сказано в сообщении.

По словам топ-менеджера, низкий первоначальный взнос станет редкостью, а в автокредитовании начнут одобрять меньшие суммы, чем раньше, что приведет к увеличению доли собственных средств со стороны заемщиков при покупке. Кроме того, рынку потребуется время для восстановления, и, учитывая опыт длительного периода с высокой ключевой ставкой, в будущем банки будут осторожнее подходить к предоставлению долгосрочных дешевых кредитов.

В этом году рынок розничного кредитования, по прогнозам ВТБ, сократится больше, чем ожидалось. Банк пересмотрел свои оценки и теперь ожидает падение на 30%, до 8,8 трлн рублей, вместо ранее прогнозируемых 9,1 трлн. Основную долю займов составят ипотечные кредиты, которых будет выдано около 3,8 трлн рублей (вместо прежних 3,3 трлн). При этом продажи жилищных кредитов упадут примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что 25 апреля Центробанк РФ вынесет решение по ключевой ставке. Предполагается, что показатель остается без изменений и будет по-прежнему на рекордно высоком уровне — 21%. Риторика регулятора по этому поводу остается весьма жесткой.