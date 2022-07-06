В Госдуме призвали СК России проверить выступления комика Сабурова Миронов призвал Следственный комитет проверить выступления комика Сабурова после его оскорблений в адрес Собчак

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Нурлан Сабуров

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Следственный комитет проверить выступления комика Нурлана Сабурова, сообщает URA.RU. Так парламентарий отреагировал на оскорбления телеведущий Ксении Собчак со стороны юмориста.

Если есть нарушения закона — карать по всей строгости. Хватит уже этих вольностей, — написал Миронов.

Ранее Сабуров нелестно высказался в адрес Ксении Собчак на концерте после скандальных выступлений в Америке. Он возобновил гастрольный тур по России, выбрав для своих «острот» личность телеведущей. Комик не сдерживался в оценках личности Ксении Собчак, употребляя матерные слова в адрес журналистки, и назвал ее «лошадью» в самом начале концерта.

Собчак ответила на высказывания Сабурова, обозвавшего ее лошадью на концерте на «Арене Балашиха». Она напомнила ему гастроли по США, где на концертах он не смог ответить на вопросы о своей позиции относительно ситуации на Украине, и предложила ему «смело и жестко» высказаться по поводу спецоперации, отметив, что сравнения ее личности с лошадью давно уже не кажутся никому ни свежими, ни смешными.