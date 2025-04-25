В Госдуме призвали переформатировать популярное свадебное ток-шоу Депутат Толмачев: шоу «Давай поженимся» превратилось в парад странных людей

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Свадебное ток-шоу «Давай поженимся», ставшее одним из символов российского телевидения, превратилось в парад странных людей, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, зрители отмечают, что программа потеряла былую искренность, а вместо этого стала делать ставку на скандалы и хайп.

Шоу «Дом-2» должно было популяризировать традиционные отношения среди молодежи, но по факту разлагало ее. Программа «Давай поженимся» должна была укреплять институт семьи, а превратилась в парад странных людей. Эта программа, стала одной из примет телевидения 2010-х годов. Но вкусы зрителей изменились. Может, произошли трансформации самого шоу. В любом случае, аудитория обсуждает слухи о закрытии передачи, ряд комментаторов эту идею поддерживает, говоря о том, что стало меньше искренности и больше хайпа, — пояснил Толмачев.

Он отметил, что создателям важно прислушаться к голосу публики и изменить формат. По мнению депутата, важно не допустить, чтобы «Давай поженимся» окончательно скатился в пошлость и китч.

Хорошее шоу в поддержку традиционных ценностей на федеральном канале — нужно. Больше добрых историй, больше счастливых пар. При этом, конечно, программа должна оставаться интересной для публики. Вопрос, как удержать внимание аудитории, которая жаждет зрелищ, при этом не скатываясь в пошлость и китч. Задача обновить проект не из самых простых, но, возможно, создателям «Давай поженимся» действительно стоит прислушаться к голосу публики и поработать над форматом, — резюмировал Толмачев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что телеканал Ю стоит переформатировать, чтобы на нем показывали программы про добровольцев специальной военной операции. По его словам, нынешний контент канала пропагандирует вредные ценности и должен быть заменен на социально значимый.