В Госдуме предложили запретить телеканал Ю из-за скандальных шоу Депутат Милонов предложил отдать телеканал Ю под программы о добровольцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Телеканал Ю стоит переформатировать, чтобы на нем показывали программы про добровольцев специальной военной операции, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, нынешний контент канала пропагандирует вредные ценности и должен быть заменен на социально значимый.

Я думаю, что пора уже запретить телеканал Ю. Больно они уже надоели со своими экзальтированными выходками. И отдать этот телеканал тем, кто занимается, предположим, освещением работы добровольцев СВО. Думаю, что уже пора переформатировать канал. Или можно, предположим, рассказывать о том, как люди могут заниматься садоводством, фермерством. Это будет гораздо лучше, полезнее, чем телеканал Ю со своими тюремными романами, беременностями в несовершеннолетнем возрасте, промискуитетами всякими разными, — пояснил Милонов.

Депутат отметил, что Ю пытается пожать несвежий урожай MTV. Парламентарий раскритиковал текущую программу телеканала, назвав ее подражанием западным образцам.

Телеканал Ю пытается пожать несвежий урожай MTV, который был изгнан с наших просторов, и они пытаются сохранить вот этот угар, замешанный на сомнительных шоу Нью-Йорка и Украины. Так что, честно говоря, вот эта риторика сексуально ориентированная более характерна для наших незадачливых соседей на Западе, украинцев. У них там вокруг половых отношений строится вся их жизнь, — резюмировал Милонов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг и духовных практик снизит вовлечение граждан в деструктивные увлечения. Он отметил, что многие граждане становятся зависимыми от советов тарологов и астрологов, как наркоманы, становясь жертвами манипуляций.