В Госдуме объяснили, почему нужно запретить рекламу эзотерических услуг Депутат Свинцов заявил, что запрет рекламы эзотерики поможет защитить граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Свинцов

Законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов, предлагающих подобные услуги, снизит вовлечение граждан в деструктивные увлечения, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Как он отметил в беседе с RT, многие граждане становятся зависимыми от советов тарологов и астрологов, как наркоманы, становясь жертвами манипуляций.

Потому что большинство граждан не ограничивается каким-то одним походом к тарологу или к астрологу, нумерологу, а фактически подсаживаются, как наркоманы, на такого рода советы. То есть эти советчики фактически являются манипуляторами и действуют исключительно из корыстных побуждений, — объяснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что такие «советчики» не оказывают практической помощи, не приносят экономической пользы и часто ведут мошенническую деятельность. Свинцов добавил, что государство должно противодействовать этим увлечениям, которые мешают гражданам принимать самостоятельные решения.

Ранее соавтор законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг, депутат Госдумы Нина Останина заявила, что священнослужители не подпадают под действие закона. По ее словам, это связано с тем, что они не взимают плату за свои услуги, в отличие от магов и тарологов.