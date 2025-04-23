В Госдуме объяснили отличие священника от мага Депутат Останина заявила, что священники не берут деньги за услуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соавтор законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг, депутат Госдумы Нина Останина заявила «Газете.Ru», что священнослужители не подпадают под действие закона. По ее словам, это связано с тем, что они не взимают плату за свои услуги, в отличие от магов и тарологов.

Священник и мулла — это лица, являющееся официальными представителями законно действующих на территории Российской Федерации религиозных организаций. Кроме того, никакой платы они не берут, — объяснила депутат.

Останина подчеркнула, что священнослужители являются официальными представителями религиозных организаций и не дают рекламу. Депутат добавила, что существует лишь практика добровольных пожертвований.

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