В Госдуме призвали наказать треш-блогера, пристающего к маленьким детям Милонов призвал наказать треш-блогера из Крыма, пристающего к маленьким девочкам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru призвал наказать блогера из Крыма, снимающего неприличные видео с маленькими детьми. По его словам, правоохранительные органы должны обратить внимание на данную ситуацию и привлечь мужчину к ответственности.

Нужно не блокировать аккаунт этого блогера, а блокировать его самого, физически. Необходимо провести экспертизу, и, я уверен, что она покажет намерения, выходящие за рамки простого хулиганства. Правоохранительные органы должны обратить внимание на данную ситуацию и привлечь этого блогера к ответственности, — рассказал Милонов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что 29-летний мужчина, который ведет неадекватный блог в социальной сети Likee, преследует маленьких детей, приглашая их участвовать в своих стримах и снимает неприличные видео. По ее словам, также блогер размещает подобный контент в Telegram.

Мизулина отметила, что пользователя подозревают в педофильских наклонностях. Она заявила о намерении обратиться в Следственный комитет с просьбой о проведении проверки.

До этого появилась информация, что в Пензенской области сотрудники полиции задержали треш-стримера, который оскорбил участников специальной военной операции. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, задержанный признал свою вину.