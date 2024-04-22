Трэш-стример унизил бойцов СВО и стал фигурантом уголовного дела Треш-стримера задержали под Пензой за оскорбления бойцов СВО

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В Пензенской области сотрудники полиции задержали треш-стримера, который оскорбил участников специальной военной операции, рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержанный признал свою вину.

Силовики задержали молодого человека после обнаружения видеозаписи, в которой он унизил российских военнослужащих. Видео нашли в Сети в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где жил в квартире, оформленной на имя другого человека.

В результате оперативно-разыскных мероприятий стример был задержан и в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий. Задержанный на допросе сообщил, что он выпил и не контролировал свои эмоции, и просил прощения за оскорбление чувств других людей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что дагестанского блогера Карима Омарова, известного как Керя, проверят на экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил России. По данным канала, с подобным заявлением в Генпрокуратуру обратились активисты из «Сорока сороков».