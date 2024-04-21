Telegram-канал Mash сообщает, что дагестанского блогера Карима Омарова, известного как Керя, проверят на экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил России. По его данным, с подобным заявлением в Генпрокуратура обратились активисты из «Сорока сороков».
Отмечается, что в одном своих роликов блогер рассказал историю, как к нему в гости пришел российский военный и в туалете по незнанию выпил воды из кувшина для подмывания. Активисты сочли этот контент вражеским и обратились к правоохранителям.
Ранее стало известно, что в отношении блогера Анастасии Ивлеевой составили протокол о дискредитации российской армии из-за публикаций от 24 февраля и 1 марта 2022 года в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Позже эти посты были «переопубликованы». Тогда блогер высказывалась против проведения спецоперации на Украине и призывала Россию отменить ее. В конце 2023 года после скандальной «голой» вечеринки Ивлеева скрыла эти записи. Теперь ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
До этого сообщалось, что солисту российской панк-группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских опубликовал ответ МВД России с результатом лингвистической экспертизы, в которой утверждается, что в высказываниях музыканта обнаружены признаки дискредитации армии.