Mash: известного блогера проверят на дискредитацию российской армии Mash: блогера Карима Омарова проверят на экстремизм и дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что дагестанского блогера Карима Омарова, известного как Керя, проверят на экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил России. По его данным, с подобным заявлением в Генпрокуратура обратились активисты из «Сорока сороков».

Отмечается, что в одном своих роликов блогер рассказал историю, как к нему в гости пришел российский военный и в туалете по незнанию выпил воды из кувшина для подмывания. Активисты сочли этот контент вражеским и обратились к правоохранителям.

Ранее стало известно, что в отношении блогера Анастасии Ивлеевой составили протокол о дискредитации российской армии из-за публикаций от 24 февраля и 1 марта 2022 года в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Позже эти посты были «переопубликованы». Тогда блогер высказывалась против проведения спецоперации на Украине и призывала Россию отменить ее. В конце 2023 года после скандальной «голой» вечеринки Ивлеева скрыла эти записи. Теперь ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что солисту российской панк-группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских опубликовал ответ МВД России с результатом лингвистической экспертизы, в которой утверждается, что в высказываниях музыканта обнаружены признаки дискредитации армии.