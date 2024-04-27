Неадекватный блогер пристает к маленьким детям в соцсети Likee Мизулина обратиться в СК из-за блогера, пристававшего к маленьким детям

29-летний мужчина, который ведет неадекватный блог в социальной сети Likee, преследует маленьких детей, приглашая их участвовать в своих стримах и снимать неприличные видео, рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, также блогер размещает подобный контент в Telegram.

Мизулина считает, что пользователя подозревают в педофильских наклонностях. Она заявила о намерении обратиться в Следственный комитет с просьбой о проведении проверки.

Почему такие пользователи Likee не блокируются, в то время как обычные пользователи периодически оказываются заблокированными? Зачем вообще рекомендовать таких блогеров? — написала Мизулина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина украсила свой смартфон двумя стикерами, заметил на XIII Форуме безопасного интернета корреспондент NEWS.ru. На представленной фотографии видно, что на наклейках изображены президент России Владимир Путин и певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Также сообщалось, что Мизулина спела трек «Вахтерам» украинской поп-группы «Бумбокс». По данным СМИ, солист коллектива Андрей Хлывнюк неоднократно подтверждал, что песня о наркотиках. Сам исполнитель с 2022 года является военнослужащим Вооруженных сил Украины.