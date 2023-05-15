В Госдуме предложили ввести новую льготу для студентов Депутат ГД Власов предложил ввести скидку на оплату ЖКХ для арендующих жилье студентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять иногородним студентам, арендующим жилье, 50-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ, сообщает RT. Свою инициативу парламентарий изложил в письме на имя министра труда Антона Котякова.

Депутат пояснил, что не всем иногородним студентам удается заселиться в общежития, имеющиеся у учебных заведений. В связи с этим им приходится арендовать жилье и тратить на его оплату и коммунальные услуги значительные средства.

В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50-процентной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемом лицами, проходящими очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющим возможности проживать в общежитии образовательной организации, — написал депутат в письме на имя министра.

Ранее сообщалось, что правительство продлило программу упрощенного поступления в отечественные университеты для студентов, которые были безосновательно отчислены из вузов недружественных стран. Порядок вступительных испытаний для таких студентов будет устанавливаться самими вузами. Курс, на который может быть зачислен студент, определят индивидуально с учетом его достижений, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.