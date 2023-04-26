В Госдуме предложили воссоздать военные училища Депутат ГД Картаполов предложил воссоздать в России военные училища

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России необходимо воссоздать военные училища, считает глава комитета по обороне Государственной Думы Андрей Картаполов. В беседе с ИА SM.News он отметил, что подобные учебные заведения показали свою эффективность в годы Великой Отечественной войны. При этом депутат уточнил, что ожидать мгновенного результата при создании военных училищ не стоит.

Необходимо думать о воссоздании военных училищ. Пусть все идет своим чередом. У нас же были очень эффективные учебные заведения в годы Великой Отечественной войны и афганских событий. Например, у нас были полковые школы сержантов, — пояснил парламентарий.

По словам Картаполова, воссоздание училищ займет время, так как необходимо набрать профессиональный преподавательский состав и курсантов. Парламентарий уточнил, что ожидать результата можно в лучшем случае только через четыре года после открытия подобных учебных заведений. Депутат также предложил сконцентрироваться на агитационной компании по призыву на контракт и одновременно с этим обеспечить достойным денежным довольствием все категории личного состава ВС РФ.

Замгенпрокурора Анатолий Разинкин ранее рассказал, что прокуроры не допустили незаконный призыв 15 тысяч человек в ходе мобилизации. Всего, по его словам, сотрудниками надзорного ведомства было выявлено 12 тысяч правонарушений в этой области.