В Госдуме предложили штрафовать за непереведенные иностранные вывески Депутат ГД Драпеко предложила штрафовать фирмы за не переведенные на русский язык вывески

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимость перевода вывесок на иностранных языках на русский предусмотрена соответствующим законом, но ответственности за его неисполнение нет, поэтому необходимо ввести штрафы, считает зампредседателя думского комитета по культуре Елена Драпеко. Она подчеркнула, что любое фирменное название на иностранном языке должно быть продублировано на государственном языке России, сообщает «Говорит Москва».

Парламентарий поддержала инициативу краснодарских властей запретить названия на иностранных языках. По ее словам, она служит развитию федерального закона. При этом необходимо восполнить пробел в административном законодательстве в виде отсутствующих санкций за его неисполнение.

Нужно обязательно предусмотреть контроль и, как я считаю, все-таки ввести в наш административный кодекс штрафы. Названия должны быть на русский язык переведены в таком же размере и такими же буквами, как пишется фирменное название на иностранном языке, — сказала Драпеко.

При этом она уточнила, что вывеска может содержать одновременно и оригинальное название, и его перевод.

Ранее сообщалось, что в МВД предложили ввести адаптационный платеж, который мигранты будут выплачивать ежемесячно за незнание русского языка. По замыслу ведомства, он будет составлять 1000 рублей в месяц. Если за год мигранту не удастся подтянуть свои знания, то штраф будет увеличен, а за нарушение закона рейтинг будет обнуляться. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму в 2023 году.