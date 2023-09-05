В Госдуме ответили на попытки Запада заигрывать с Африкой Депутат Новиков заявил о высоком авторитете России и Китая в Африке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отсутствие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на G20 не означает, что Москва и Пекин не будут представлены на саммите и не увидят контекст, который будет происходить, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он не исключил, что на встрече поставят вопрос о предоставлении Африке статуса постоянного члена, однако это решение не стоит рассматривать как антироссийское и антикитайское. Новиков отметил, что Запад может просчитывать это как угодно.

Запад может просчитывать это как угодно и видеть какую угодно логику. У Китая и России весьма высокий авторитет среди африканских стран. Это обеспечено многими обстоятельствами, в том числе важными историческими событиями. СССР сыграл особую роль в освобождении Африки от колониализма. Такие вещи не забываются и, по моему личному опыту, в Африке об этом помнят и высоко оценивают роль СССР, — сказал Новиков.

Депутат добавил, что на сегодняшний момент степень понимания многих вопросов и решений, которые принимаются в Москве, в африканских столицах весьма высока и гораздо выше, чем в столицах европейских государств.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с планами Брюсселя, сообщило, что Евросоюз решительно настроен воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 для того, чтобы укрепить связи с африканскими правительствами. Как утверждается, ЕС даже уготовил Африканскому союзу неожиданный сюрприз — статус постоянного члена G20 на фоне роста регионального влияния Москвы.