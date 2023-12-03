В Госдуме оценили вероятность импичмента президенту США Депутат Госдумы Новиков усомнился в возможности импичмента Байдену

Фото: The White House

Конгресс США вряд ли запустит процедуру импичмента в отношении президента Джо Байдена, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, пока рано говорить о том, будет ли нынешний глава Белого дома участвовать в выборах и сможет ли в них победить. Пока он находится у власти, маловероятно, что против него будут возбуждать какие-либо дела, подчеркнул Новиков.

Как известно, решения, связанные с импичментом, предопределяются в США не тем, есть ли на это реальные материальные или законодательные основания, а балансом голосов. Поскольку в Америке среди республиканцев и демократов сложился паритет, на данный момент будет сложно запустить процедуру импичмента. Тем более до президентских выборов остается совсем небольшой срок, процедурные вопросы вряд ли будут решены так быстро, — заявил Новиков.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что импичмент Байдену является необходимым шагом из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений семьи американского президента. По словам Джонсона, ряд комитетов по юрисдикции проделал огромный объем работы по поиску нарушений Байденов, но Белый дом блокирует их и скрывает «тысячи страниц доказательств».

Месяц назад спикер палаты представителей США заявил, что решение по поводу процедуры импичмента Байдену будет принято очень скоро. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, заподозрили президента США в коррупции и злоупотреблении служебным положением. В частности, профильный комитет намеревался выяснить, получал ли Байден выгоду от деловых операций сына Хантера.