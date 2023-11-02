В США заявили о скором принятии решения по процедуре импичмента Байдену Спикер Джонсон: решение об импичменте Байдену примут «очень скоро»

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что решение по поводу процедуры импичмента главы государства Джо Байдена примут очень скоро, его слова цитирует РИА Новости. Он добавил, что конгрессмены при принятии решений намерены следовать доказательствам.

Я считаю, что очень скоро мы окажемся в точке принятия решения относительно этого, — заявил представитель Республиканской партии журналистам, которые спросили о продолжающемся расследовании в рамках процедуры.

Джонсон сказал, что члены Конгресса будут следовать доказательствам при принятии решения и добавил, что не собирается предсказывать дальнейший ход событий.

Контролирующие палату представителей республиканцы заподозрили президента США в коррупции и злоупотреблении служебным положением, это послужило основанием для начала процедуры импичмента. Профильный комитет в палате ведет расследование, чтобы выяснить, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Обвинения касаются периода пребывания Байдена на посту вице-президента Штатов.

Ранее в комитете по надзору палаты представителей США сообщили, что американский лидер, будучи вице-президентом, получил незаконно легализованные 40 тысяч долларов из Китая. По данным The New York Post, это первый доказанный случай того, что семья главы Белого дома получала часть доходов из-за рубежа.