Байден обогатился на круглую сумму из «отмытых» китайских фондов NYP: Байден в 2017 году получил $40 тысяч из «отмытых» китайских фондов

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Джо Байден будучи вице-президентом США получил незаконно легализованные $40 тысяч, полученные из Китая, пишет газета The New York Post со ссылкой на комитет по надзору палаты представителей. По данным издания, это первый доказанный случай того, что семья демократа получала часть доходов за рубежом.

Газета пишет, что 40 000 долларов прошли через «сложную финансовую транзакцию». Деньги появились на банковском счете Байдена 3 сентября 2017 года через чек с надписью «погашение кредита». Средства поступили от его младшего брата, который был партнером сына президента Хантера, подозреваемого в введении бизнеса в Китае.

Глава комитета и представитель Республиканской партии Джеймс Комер в Twitter (Х) опубликовал фото этого чека. Он также напомнил, что Байден убеждал граждан США в том, что Хантер никогда не зарабатывал в Китае.

Помните, когда Джо Байден сказал американскому народу, что его сын не зарабатывал деньги в Китае? Он не только солгал о том, что его сын Хантер зарабатывает деньги в Китае, но также выясняется, что отмытые китайские деньги на сумму 40 000 долларов поступили на банковский счет Джо Байдена в виде личного чека, — сказал Комер.

Ранее Комер заявил, что во время работы Джо Байдена на посту вице-президента США его семья получала миллионы долларов зарубежного финансирования от олигархов из России, Украины и Казахстана. Среди тех, кто направлял семье нынешнего американского президента денежные средства, указана, в частности, российская предпринимательница, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.