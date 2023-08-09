Конгресс США обвинил семью Байдена в получении денег из России Конгресс США: в прошлом семья Байдена финансировалась из-за рубежа, включая Россию

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Во время работы Джо Байдена на посту вице-президента США его семья получала миллионы долларов зарубежного финансирования от олигархов из России, Украины и Казахстана, говорится в меморандуме о банковских документах, который был опубликован председателем комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером, сообщает The New York Post. Среди тех, кто направлял семье нынешнего американского президента денежные средства, указана, в частности, российская предпринимательница, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, отмечает издание.

Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена, — говорится в документе.

В нем также цитируется заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена Девона Арчера, который сообщил о том, что Джо Байден использовал свои полномочия как «бренд», направляя при необходимости «сигналы» о полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи.

К меморандуму прилагается краткое описание финансирования, предположительно, полученного семьей Байденов из источников за границей. По словам Комера, в настоящее время возглавляемый им комитет выявил платежи в интересах семьи и ее деловых партнеров на сумму более $20 млн. В частности, сообщается, что российская бизнесвумен Елена Батурина перевела $3,5 млн на счет подставной компании, связанной с Хантером Байденом

До этого в надзорном комитете заявляли, что сын Джо Байдена Хантер по меньшей мере дюжину раз связывался с телефона отца со своими зарубежными партнерами, включая топ-менеджеров украинской энергетической компании Burismа. В Белом доме все обвинения отвергают.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал расследовать правонарушения действующего президента США Джо Байдена и его родственников, если снова сможет возглавить страну. По его словам, это станет одним из первых поручений при возвращении в Белый дом. В частности, Трамп указал на стремление привлечь Байдена к ответу за взятки из Китая.