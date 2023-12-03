Спикер конгресса США заявил о необходимости импичмента Байдену Спикер конгресса США Джонсон назвал импичмент Байдену необходимым шагом

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Импичмент президенту США Джо Байдену является необходимым шагом из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи американского лидера, заявил в эфире Fox News спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он подчеркнул, что ряд комитетов по юрисдикции проделывают огромный объем работы по поиску правонарушений среди Байденов, однако Белый дом блокирует их и «скрывает тысячи страниц доказательств».

Это стало необходимым шагом. Мы с (членом палаты представителей, Стефаник. — NEWS.ru) Элизой дважды работали в команде защиты Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали это в наглых, партийных политических целях. Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело, — сказал Джонсон.

В начале ноября в палате представителей США сообщили о скором решении по поводу процедуры импичмента Байдена. Отмечалось, что контролирующие палату представителей республиканцы подозревают президента в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Британский журналист Шэй Боттомли писал, что над Соединенными Штатами нависла угроза гражданской войны из-за обострения политической обстановки перед выборами в 2024 году. По его словам, на карту поставлена сама демократия.