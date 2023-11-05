В США предупредили о новой угрозе в преддверии президентских выборов 19FortyFive: США находятся на пороге гражданской войны

Фото: defense.gov

Угроза гражданской войны нависла над США из-за обострения политической обстановки перед президентскими выборами, пишет британский журналист Шэй Боттомли в материале для издания 19FortyFive. По его словам, на карту поставлена сама демократия.

Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, это может быть сигналом к масштабному конфликту, — говорится в публикации.

По мнению Боттомли, американское общество настолько поляризировалось, что в стране назрела угроза второй гражданской войны. При этом масла в огонь подливают разногласия между бывшим и нынешним президентами США — Дональдом Трампом и Джо Байденом, отмечает он. Автор также обращает внимание на угрозы экс-главы Белого дома своему оппоненту после череды уголовных дел, возбужденных в его отношении, и его твердое намерение баллотироваться в президенты.

Для Трампа это последний шанс. Если он победит на выборах, то срок его полномочий будет ограничен. Если нет, то он будет кандидатом с результатом 1–2 за 80 лет. Шансы на то, что в 2028 году Трампа не будет, высоки. Если он твердо намерен вернуться в Белый дом, то какие у него есть варианты, кроме радикальных мер? — отметил автор публикации.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп на митинге со сторонниками в штате Флорида заявил, что из-за неудачной политики администрации Белого дома во главе с Джо Байденом КНР и другие страны разговаривают и ведут себя с чиновниками из Вашингтона как с маленькими детьми. Политик отметил, что недавно встречался с шестилетними детьми и они, по его мнению, оказались намного умнее нынешнего американского президента.