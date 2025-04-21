В Госдуме оценили необходимость выноса тела Ленина из Мавзолея Вассерман заявил об отсутствии оснований для выноса тела Ленина из Мавзолея

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для выноса тела Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади нет никаких оснований, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, останки политика захоронены без нарушения христианских традиций.

По всем правилам христианского захоронения, тело находится ниже уровня земли и расположено так, что пройти над ним вообще невозможно. Правила не нарушены, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что аналогичным образом был погребен российский хирург Николай Пирогов, причем задолго до смерти Ленина.

Его похоронили в забальзамированном виде, но с открытым доступом к саркофагу. И сделано это было еще в имперское время в 1881 году. Уже тогда власть не нашла в такой форме захоронения ничего предосудительного. Кстати, я тоже был в его имении и своими глазами видел это тело, — добавил депутат.

По мнению Вассермана, нет и финансовых предпосылок для перезахоронения вождя мирового пролетариата. Средств на содержание усыпальницы Ленина уходит сравнительно мало, подчеркнул политик.

Ранее в Госдуме назвали подходящее для захоронения Ленина место. Тело вождя следует захоронить в Санкт-Петербурге рядом с могилой его матери, считает глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.