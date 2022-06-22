В Госдуме объяснили, почему «Азовсталь» решили восстановить Депутат Соловьев объяснил, почему «Азовсталь» решили восстановить

Фото: dan-news.info

г. Мариуполь, завод «Азовсталь»

Депутат Государственной думы Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru призвал провести экспертную оценку, которая позволит понять, в каком состоянии находится «Азовсталь». По его словам, завод, который российские власти решили восстановить, даст рабочие места местным жителям, потому что их нельзя оставлять без средств. Политик назвал решение властей правильным и прагматичным.

Надо провести экспертную оценку. Посмотреть, в каком состоянии находятся производственные цеха, оборудование, что можно восстановить, потому что большого ума не нужно, чтобы всё разрушить. Мы пришли туда, чтобы восстанавливать русский мир, поднимать экономику, давать возможность людям работать. Это правильное решение, прагматическое. Людей нельзя оставлять без зарплат, без возможности реализовать себя, получать соответствующие вознаграждения. Это очень оправданное решение — выделить финансовые средства, восстановить и обеспечить людей работой, — отметил спикер.

Он подчеркнул, что бюджетные деньги на восстановление «Азовстали» выделят, если земли войдут в состав РФ. Сейчас строительные работы идут в рамках гуманитарной помощи.

Сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе в дальнейшем должен продолжить работу. Он напомнил, что там работали 12 тысяч человек.

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн ранее сообщил, что для восстановления ДНР и ЛНР потребуется не менее $600 млрд. Он не уверен, что экономика РФ справится с проблемами, которые возникнут после окончания спецоперации России.