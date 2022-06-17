В ГД назвали фактор, ускоривший переход к четырехдневной рабочей неделе Депутат Нилов: пандемия ускорила в России переход к четырехдневной рабочей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России уже начался переход к четырехдневной рабочей неделе. Этому способствовала пандемия коронавируса, из-за которой некоторые россияне, работающие дистанционно, уже перешли на четырехдневку, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Пандемия коронавируса подтолкнула к тому, чтобы в Трудовом кодексе появились гибридные, гибкие формы занятости — удаленная, смешанная. И именно это стало определенным катализатором процесса перехода на четырехдневную рабочую неделю, — рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Нилов добавил, что есть сотрудники, у которых организована даже трехдневная рабочая неделя. Среди профессий с относительно свободным графиком на удаленке депутат назвал IT-специалистов, бухгалтеров и журналистов.

Техника, искусственный интеллект, новые методы управления должны заменить существующие реалии, и люди будут меньше работать, тратить больше времени на себя. При этом не будет страдать производительность труда, и люди будут получать не меньше, а больше, — предположил депутат.

Он считает, что из-за подобной эволюции принимать специальные поправки в законы о сокращении рабочей недели не придется. При этом работать по четыре дня в неделю смогут представители не всех профессий, уточнил Нилов.

В мае Нилов утверждал, что в России нет необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю, потому что рынок труда сам придёт к тому, чтобы россияне меньше трудились и больше времени уделяли себе. Депутат тогда подчеркнул, что работодатель должен сам решать, может ли компания перейти на такой график.