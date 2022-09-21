В Госдуме назвали военных, которых в первую очередь коснется мобилизация Депутат ГД Картаполов: частичная мобилизация в первую очередь коснется солдат, прапорщиков и младших офицеров

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

В первую очередь частичная мобилизация может коснуться солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, она распространится на резервистов, имеющих современные специальности типа операторов БПЛА, связистов и специалистов-разведчиков.

У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них, — сказал Картаполов.

Кроме того, Картаполов добавил, что частичная мобилизация распространится главным образом на тех, кто имеет боевой опыт и служил в рядах вооруженных сил.

Историк Евгений Норин ранее предположил, что в ходе частичной мобилизации в первую очередь призовут граждан с определенной квалификацией — артиллеристов, связистов, гранатометчиков, минометчиков и операторов ПТУР. Военный эксперт подчеркнул, что «просто человек с автоматом, в общем-то, не так сильно нужен», и смысл мобилизации заключается в том, чтобы развязать руки тем частям, которые могут заниматься штурмовыми действиями.

В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.