Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Северной Корее ничего не мешает стать участником Союзного государства, оно открыто для всех желающих. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Сочи говорил о сотрудничестве трех стран — России, Белоруссии и КНДР.
Союзное государство открыто для всех желающих — к СССР Тува, к примеру, присоединилась гораздо позже остальных, только в 1944-м, а какой потенциал, а какими выходцами оттуда теперь гордится страна. Так и КНДР ничего не мешает стать участником Союзного государства, — сказал собеседник.
Он выразил надежду, что действующий в Москве научно-технический центр «Сколково» может стать действительно инновационным, поскольку Северной Корее в полной изоляции удалось создать и развить ракетную отрасль, которой опасаются даже Соединенные Штаты Америки.
Ранее военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что передача боевого опыта специальной военной операции от российских специалистов белорусским военным стала одним из важнейших моментов современного военно-технического сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, кроме того, в рамках обеспечения безопасности Союзного государства Москва поставляет Минску современные комплексы ПВО и ПРО.