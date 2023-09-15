В Госдуме назвали кандидата на присоединение к Союзному государству Депутат Журавлев: КНДР ничто не мешает стать частью Союзного государства

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Северной Корее ничего не мешает стать участником Союзного государства, оно открыто для всех желающих. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Сочи говорил о сотрудничестве трех стран — России, Белоруссии и КНДР.

Союзное государство открыто для всех желающих — к СССР Тува, к примеру, присоединилась гораздо позже остальных, только в 1944-м, а какой потенциал, а какими выходцами оттуда теперь гордится страна. Так и КНДР ничего не мешает стать участником Союзного государства, — сказал собеседник.

Он выразил надежду, что действующий в Москве научно-технический центр «Сколково» может стать действительно инновационным, поскольку Северной Корее в полной изоляции удалось создать и развить ракетную отрасль, которой опасаются даже Соединенные Штаты Америки.

Ранее военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что передача боевого опыта специальной военной операции от российских специалистов белорусским военным стала одним из важнейших моментов современного военно-технического сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, кроме того, в рамках обеспечения безопасности Союзного государства Москва поставляет Минску современные комплексы ПВО и ПРО.